Донбас: під час обстрілу поранений боєць ЗСУ, двоє підірвалися на розтяжці

Під час вечірнього брифінгу ООС оприлюднено дані про поранення на Донбасі трьох українських захисників.

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.

"Упродовж поточної доби поранення отримали три військовослужбовці Об'єднаних сил. Один – внаслідок обстрілу, інші двоє – внаслідок підриву на встановленій раніше ворогом розтяжці, яку той залишив, відступаючи з певних позицій", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, збройні формування Російської Федерації та її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 5 обстрілів по позиціях Об'єднаних сил: неподалік Новомихайлівки – з мінометів калібру 82 мм; біля Красногорівки - з СПГ та великокаліберних кулеметів; двічі поблизу Водяного з напрямку Пікузів – зі стрілецької зброї і станкових та ручних протитанкових гранатометів; неподалік Лебединського з напрямку Саханки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли наших позицій: двічі поблизу Новозванівки – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Хутора Вільного – зі стрілецької зброї; біля Луганського – з СПГ, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Фото: Анна Чапала