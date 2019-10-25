Донбас: під час обстрілу поранений боєць ЗСУ, двоє підірвалися на розтяжці
Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.
"Упродовж поточної доби поранення отримали три військовослужбовці Об'єднаних сил. Один – внаслідок обстрілу, інші двоє – внаслідок підриву на встановленій раніше ворогом розтяжці, яку той залишив, відступаючи з певних позицій", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, збройні формування Російської Федерації та її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 5 обстрілів по позиціях Об'єднаних сил: неподалік Новомихайлівки – з мінометів калібру 82 мм; біля Красногорівки - з СПГ та великокаліберних кулеметів; двічі поблизу Водяного з напрямку Пікузів – зі стрілецької зброї і станкових та ручних протитанкових гранатометів; неподалік Лебединського з напрямку Саханки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли наших позицій: двічі поблизу Новозванівки – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Хутора Вільного – зі стрілецької зброї; біля Луганського – з СПГ, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Фото: Анна Чапала