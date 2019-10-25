Окупанти маскують на передовій танки і САУ - розвідка

Російські окупаційні війська продовжують утримувати танки та самохідні артилерійські установки біля лінії розведення, маскуючи їх від спостерігачів.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

“В окремих районах поблизу лінії зіткнення окупанти продовжують, у порушення Мінських домовленостей, приховано утримувати танки, самохідні артилерійські установки та інше важке озброєння. При цьому, аби не допустити виявлення замаскованих об’єктів, здійснюють постійне спостереження місцевості з використанням власних безпілотних літальних апаратів”, - повідомив Праута.

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Він також наголосив, що командування російсько-окупаційних військ продовжує використовувати тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях як полігон для відпрацювання тактики дій в умовах інтенсивного застосування безпілотних літальних апаратів, у тому числі щодо маскування та прихованого переміщення бронетехніки.

Фото: ООС