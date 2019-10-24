У Міноборони розповіли, як на окупований Донбас заходять спецпідрозділи РФ

В окупованих районах Донбасу під керівництвом офіцерів ЗС РФ провадяться військові навчання. Під їх прикриттям відбувається проникнення через кордон російських найманців.

Про це інформує пресслужба Міноборони з посиланням на Головне управління розвідки.

“Командування ЗС РФ з 21 жовтня проводить підсумкову комплексну перевірку з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) АК ЗС РФ за 2019 рік. Особлива увага приділяється визначенню можливостей підрозділів по тривозі вийти у райони зосередження з подальшим висуванням на передові позиції. Контрольні заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин проводяться під безпосереднім керівництвом офіцерів з Південного ВО ЗС РФ”, - ідеться в повідомленні.

Водночас, як зазначається, під прикриттям цих заходів через неконтрольовані Україною ділянки кордону здійснюється приховане переміщення на тимчасово окуповані території підрозділів спеціального призначення й так званих “казачих формувань” - для ротації та посилення окупаційних військ.