Окупанти двічі обстріляли ділянку розведення біля Золотого - СЦКК

Російські незаконні збройні формування, імітуючи готовність провести розведення сил і засобів, 22 жовтня двічі обстріляли зі стрілецької зброї ділянку розведення №2 (Золоте-4).

Про це йдеться у повідомленні української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) у Facebook.

"НЗФ РФ, імітуючи готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2, вчора двічі підступно здійснили обстріли зі стрілецької зброї на ділянці розведення №2 (Золоте-4)", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, 22 жовтня окупанти здійснили обстріли поблизу населених пунктів Зайцеве Північне (3 обстріли), Павлопіль, Новолуганське (2 обстріли) та Водяне, застосувавши заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм. Загальна витрата склала 67 мін.

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Як заявили в СЦКК, у середу, 23 жовтня, окупаційні війська здійснили обстріл поблизу населеного пункту Водяне із забороненої мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм (11 снарядів).

"Така цинічна поведінка свідчить про зацікавленість окупантів в подальшому загостренні конфлікту", - наголошується у повідомленні.

В СЦКК нагадали, що мінськими домовленостями визначено, що розведення сил і засобів може бути здійснене лише після дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб.

Як повідомляв Укрінформ, розведення сил біля Золотого і Петрівського було заплановане на 7 жовтня, але обстріли бойовиків його зірвали. В українському Міноборони повідомили, що ЗСУ технічно готові до розведення військ у Петрівському та Золотому.

15 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України не вдалося домовитися про нову дату розведення сил у Золотому і Петрівському. Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік за підсумками засідання ТКГ підтвердив, що кількість порушень режиму "тиші" різко збільшилася, але водночас заявив, що сторони підтвердили прихильність до припинення обстрілів.

16 жовтня Президент Володимир Зеленський запевнив, що розведення сил і засобів у Петрівському і Золотому не відбудеться, поки не буде дотримано сім днів "тиші", зафіксованих місією ОБСЄ.