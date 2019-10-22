Окупанти стріляють із мінометів: один боєць ЗСУ поранений, ще один - травмований

Російсько-окупаційні війська від початку доби п'ять разів порушили режим тиші, застосувавши, в тому числі, заборонені Мінськими домовленостями міни 82-го калібру. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий поранений, ще один зазнав бойового травмування.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

“Від початку поточної доби до 12.30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь 5 разів. При цьому, на жаль, на лінії фронту знову лунають розриви заборонених Мінськими домовленостями мін 82-го калібру”, - повідомив речник.

Зокрема, за словами Праути, на Луганському напрямку противник вночі двічі обстріляв обладнані в районі Зайцевого опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил з мінометів калібру 82 мм, а також з кулемету великого калібру.

Крім того, на Донецькому напрямку вранці тричі були обстріляні позиції українських військ поблизу Павлополя, де ворог випустив 30 мін калібру 82 мм, застосував протитанковий ракетний комплекс, вів вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

За інформацією Праути, упродовж поточної доби внаслідок ворожих обстрілів одного військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил поранено, ще один зазнав бойового травмування.

Як повідомляв Укрінформ, раніше українська сторона СЦКК закликала представників СММ ОБСЄ зафіксувати факти грубих порушень встановленого режиму тиші з боку незаконних збройних формувань РФ.

Фото: МОУ