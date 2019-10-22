Україна закликає місію ОБСЄ зафіксувати порушення окупантами режиму “тиші”

Російсько-окупаційні війська 22 жовтня здійснили два обстріли поблизу населеного пункту Зайцеве Північне, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що противник вкотре порушив режим припинення вогню. Зокрема, сьогодні, ворог здійснив два обстріли поблизу населеного пункту Зайцеве Північне, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм (7 мін)”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, українська сторона СЦКК закликала представників СММ ОБСЄ зафіксувати факти грубих порушень встановленого режиму тиші з боку незаконних збройних формувань РФ.

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Як повідомляв Укрінформ, за добу 21 жовтня російські окупаційні війська 17 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем.