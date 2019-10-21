Окупанти знову обстріляли ділянку розведення біля Золотого

З початку доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 4 обстріли по позиціях Об'єднаних сил: неподалік Авдіївки з напрямку Спартака – зі станкових та ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї; поблизу Водяного з напрямку Ужівки – з ручних протитанкових гранатометів; біля Пищевика з напрямку Верхньошироківського – з великокаліберних кулеметів; біля Верхньоторецького з напрямку Михайлівки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" російські окупаційні війська здійснили 3 обстріли позицій Об'єднаних сил: неподалік Золотого-4 з напрямку Золотого-5 – зі стрілецької зброї; біля Попасної з напрямку Первомайська – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; поблизу Оріхового з напрямку Золотого-5 – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Зазначається, що впродовж поточної доби, внаслідок обстрілів, втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Фото: Анна Чапала