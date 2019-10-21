Окупанти стріляють зі станкових гранатометів та БМП, втрат немає
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
“20 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню”, - йдеться у повідомленні.
Ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 9 обстрілів: поблизу Богданівки з напрямку Петрівського – зі стрілецької зброї; біля Водяного на Приазов'ї – з ручних протитанкових гранатометів; неподалік Павлополя, Пищевика і Невельського – з великокаліберних кулеметів; біля Пісків – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів; поблизу Новомихайлівки – зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів; біля Славного – зі стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно та автоматичних гранатометів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 3 обстріли: поблизу Кримського – з озброєння БМП-1, атоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; неподалік Золотого-4 – з автоматичних станкових гранатометів; біля Оріхового – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, зокрема і великокаліберних кулеметів.
За минулу добу, внаслідок обстрілів, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню.