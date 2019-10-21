Окупанти стріляють зі станкових гранатометів та БМП, втрат немає

За минулу добу окупанти 12 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“20 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню”, - йдеться у повідомленні.

Ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 9 обстрілів: поблизу Богданівки з напрямку Петрівського – зі стрілецької зброї; біля Водяного на Приазов'ї – з ручних протитанкових гранатометів; неподалік Павлополя, Пищевика і Невельського – з великокаліберних кулеметів; біля Пісків – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів; поблизу Новомихайлівки – зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів; біля Славного – зі стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно та автоматичних гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 3 обстріли: поблизу Кримського – з озброєння БМП-1, атоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; неподалік Золотого-4 – з автоматичних станкових гранатометів; біля Оріхового – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, зокрема і великокаліберних кулеметів.

За минулу добу, внаслідок обстрілів, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню.