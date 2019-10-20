На Донбасі окупанти двічі порушили

На Донбасі окупанти двічі порушили "тишу", втрат немає

Укрінформ
Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.

 Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил з автоматичних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляє у Facebook штаб ООС.

"Обидва обстріли російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": неподалік Золотого-4 з напрямку Первомайська – з автоматичних станкових гранатометів; біля Оріхового з напрямку Золотого-5 – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, зокрема і великокаліберних кулеметів", - йдеться у повідомленні.

Впродовж поточної доби внаслідок обстрілів втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було, заявили у штабі.

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Також у штабі ООС додали, що підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до будь-яких підступних та провокаційних дій противника.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна погодила текст "формули Штайнмаєра" та домовилася про розведення сил біля Золотого й Петрівського на Донбасі.

Розведення було заплановане на 7 жовтня, але обстріли бойовиків його зірвали.

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15 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі не вдалося домовитися про нову дату розведення сил у Золотому і Петрівському.

16 жовтня Зеленський заявив, що розведення сил і засобів у Петрівському і Золотому не відбудеться, доки не буде дотримано сім днів "тиші", зафіксованих місією ОБСЄ.

Фото: mil.gov.ua

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