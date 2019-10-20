На Донбасі окупанти двічі порушили "тишу", втрат немає

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил з автоматичних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляє у Facebook штаб ООС.

"Обидва обстріли російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": неподалік Золотого-4 з напрямку Первомайська – з автоматичних станкових гранатометів; біля Оріхового з напрямку Золотого-5 – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, зокрема і великокаліберних кулеметів", - йдеться у повідомленні.

Впродовж поточної доби внаслідок обстрілів втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було, заявили у штабі.

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Також у штабі ООС додали, що підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до будь-яких підступних та провокаційних дій противника.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна погодила текст "формули Штайнмаєра" та домовилася про розведення сил біля Золотого й Петрівського на Донбасі.

Розведення було заплановане на 7 жовтня, але обстріли бойовиків його зірвали.

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15 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі не вдалося домовитися про нову дату розведення сил у Золотому і Петрівському.

16 жовтня Зеленський заявив, що розведення сил і засобів у Петрівському і Золотому не відбудеться, доки не буде дотримано сім днів "тиші", зафіксованих місією ОБСЄ.

Фото: mil.gov.ua