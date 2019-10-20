Окупанти знову обстріляли ділянку розведення сил під Золотим

Російські окупанти цієї доби обстріляли українські позиції у районі Золотого-4 на Луганщині.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута.

“Від початку поточної доби до 12.30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь один раз на Луганському напрямку. Обладнані в районі Золотого-4 опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил противник із 7.20 до 7.45 з боку Первомайська обстрілював з автоматичних гранатометів”, - поінформував він.

За даними Праути, втрат серед українських військових немає.

Він додав, що українські підрозділи надійно контролюють ситуацію на лінії зіткнення.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна погодила текст "формули Штайнмаєра" та домовилася про розведення сил біля Золотого й Петрівського на Донбасі.

Розведення було заплановане на 7 жовтня, але обстріли бойовиків його зірвали.

15 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі не вдалося домовитися про нову дату розведення сил у Золотому і Петрівському.

16 жовтня Зеленський заявив, що розведення сил і засобів у Петрівському і Золотому не відбудеться, доки не буде дотримано сім днів "тиші", зафіксованих місією ОБСЄ.