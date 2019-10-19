ОБСЄ зафіксувала на окупованому Донбасі вантажівки з російською "гуманітаркою"

У непідконтрольних уряду України районах Донецької та Луганської областей 17 жовтня було помічено дві колони вантажівок з Російської Федерації.

Про це повідомляється у щоденному звіті СММ ОБСЄ №247/2019, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"17 жовтня у південних районах непідконтрольного урядові Луганська члени патруля Місії бачили автоколону, що заїхала на паркувальний майданчик з півночі. Автоколона складалася з 10 вантажівок (без номерних знаків) з білими причепами, на котрих був триколірний прапор, що використовується збройними формуваннями, і написи "Гуманітарна допомога від Російської Федерації" (російською мовою), а також 4 транспортних засобів (1 з російськими номерними знаками та з табличками "ЛНР")", - йдеться у звіті.

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Крім того, в той же день на південній околиці н.п. Харцизьк (непідконтрольний урядові, 26 км на схід від Донецька) спостерігачі бачили "автоколону з 25 вантажівок (з російськими номерними знаками), при цьому на двох із них був напис російською мовою "Гуманітарна допомога від Російської Федерації". Автоколону, що рухалась на захід, супроводжували 5 транспортних засобів з табличками "ДНР".

"Пізніше того ж дня той самий конвой було знову помічено у н. п. Макіївка (непідконтрольний урядові, 12 км на північний схід від Донецька), коли він прямував дорогою у напрямку кордону з Російською Федерацією. На лобовому склі усіх вантажівок були картонні таблички з написом "Порожня" російською мовою", - повідомили у Місії.

Як повідомляв Укрінформ, впродовж минулої доби, 18 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.