Разумков розповів послам про роботу нової Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зустрівся з главами дипломатичних місій іноземних держав, акредитованих в Україні.

Про це йдеться на офіційному порталі Верховної Ради.

"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зустрівся з главами дипломатичних місій іноземних держав, акредитованих в Україні. Під час зустрічі Голова парламенту звернув увагу на необхідні кроки з боку міжнародної спільноти, що сприятимуть врегулюванню збройного конфлікту та деокупації Сходу України та Криму", - йдеться у повідомленні.

Разумков висловив упевненість, що сьогодні переважна більшість країн прагне миру, так само, як і Україна.

"Ви добре розумієте, в яких непростих умовах ми знаходимось. Мова не лише про економічну складову, але й про питання, що сьогодні стоять і перед нашою державою, і перед усім світом: боротьба за територіальну цілісність та незалежність. І зараз ми, на жаль, знаходимося на передовій цього процесу. Але я переконаний, що за вашої підтримки ми зможемо пройти цей важкий шлях", - зазначив Разумков.

Голова Верховної Ради також зауважив, що зміни, які відбуваються в Україні, є результатом командної роботи всіх вертикалей влади.

"Сьогодні ми маємо великий кредит довіри і можливостей. Всі ви бачите ефективну роботу Верховної Ради IX скликання: за 50 днів роботи було ухвалено 69 законів у цілому. Впевнений, що ми й надалі працюватимемо швидко та ефективно і матимемо такі результати", - сказав Разумков.

Зазначається, що спікер також запевнив у готовності України поглиблювати співпрацю з міжнародними партнерами, як у двосторонньому форматі, так і в рамках багатосторонньої дипломатії. Разумков наголосив, що Україна буде вдячна за консультативну, інформаційну, економічну та міжнародну підтримку різних дипломатичних установ, які працюють в нашій державі.

Як повідомляється, зі свого боку Дуаєн дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, Надзвичайний і Повноважний Посол Чорногорії в Україні Любомир Мішуровіч подякував українській стороні за гостинність і зазначив, що амбітні реформи, які зараз розпочалися в Україні, непросто проводити у будь-якій країні світу. Він також запевнив у готовності міжнародної спільноти підтримувати Україну в її прагненні зберегти незалежність, територіальну цілісність та суверенітет.

Фото: ВР