Комітет з прав людини вперше проведе п’ятиденне виїзне засідання на Донбасі

Парламентський Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій вперше проведе п’ятиденне виїзне засідання на Донбасі.

Про це повідомили 21 жовтня в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації з посиланням на голову цього Комітету, народного депутата України Дмитра Лубінця.

«Парламентський Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин вперше проводить виїзне засідання в Луганській та Донецькій областях, яке триватиме 5 днів», - йдеться у повідомленні.

За словами Лубінця, вперше в історії українського парламенту виїзне засідання триватиме аж 5 днів, і весь цей час Комітет працюватиме в Донецькій та Луганській областях. Члени комітету ВР побувають в пунктах пропуску, оглянуть зруйновані внаслідок війни міста та села, об’єкти соціальної інфраструктури та підприємства, поспілкуються з людьми, які живуть в «сірій» зоні».

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Такий формат засідання дозволить членам Комітету на власні очі побачити усі аспекти життя людей, вважає Лубінець.

Він також повідомив, що Комітет з питань прав людини Верховної Ради 8-го скликання так і не зміг провести виїзне засідання на Донбасі через відсутність кворуму.

В ОДА констатували, що перше засідання Комітету ВР відбудеться 23 жовтня у Краматорську.

Фото: ДПСУ