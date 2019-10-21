В Офісі Президента хочуть переглянути законодавство щодо родин заручників

В Офісі Президента відбулося засідання робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників (полонених).

У ньому взяли участь родичі зниклих безвісти та заручників, представники ОП, громадських організацій, Міністерства оборони, Міністерства соціальної політики, Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, повідомляється на сайті глави держави.

"Учасники засідання обговорили питання соціального захисту родин заручників та осіб, які зникли безвісти під час бойових дій на Донбасі", - йдеться у повдіомленні.

Так, заступниця керівника ОП Анна Коваленко наголосила на важливості перегляду чинного законодавства з метою збільшення підтримки таких родин з боку держави.

"Ми налаштовані на конструктивне вирішення та врахування всіх проблем, про які ви говорите. Дякуємо, що берете участь у цьому діалозі", – зазначила Коваленко, звертаючись до представників робочої групи.

На засіданні були презентовані основні положення законопроєкту, який має вирішити соціальні проблеми родин заручників і зниклих безвісти.

Зокрема, пропонується надавати родинам соціальну, правову та психологічну підтримку. Також передбачається медична допомога під час реабілітації звільнених осіб.

Над цим законопроєктом працювали, зокрема, громадські організації, Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій, Міністерство соціальної політики.

У свою чергу, родичі зниклих безвісти та заручників можуть вносити свої пропозиції до законопроєкту.

Крім того, на зустрічі порушувалися проблеми, пов’язані з матеріальною підтримкою родин. Мати полоненого волонтера Бориса Місюренка Лідія зробила акцент на важливості збереження стипендій для неповнолітніх дітей осіб, які захоплені незаконними збройними формуваннями.

Також учасники засідання наголошували на важливості законодавчого врегулювання питань щодо надання окремого статусу родинам осіб, які зникли безвісти.