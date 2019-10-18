Польща допоможе українським військовим подолати посттравматичний синдром

Польські спеціалісти допоможуть українцям у створенні системи опіки наl військовослужбовцями, які борються з постбойовим синдромом.

Проєкт, який фінансуватиме МЗС Польщі, розрахований на 2019-2020 роки і коштуватиме 620 тис. злотих (близько 160 тис. дол.), інформує польське видання Nasz Dziennik.

“Ми співпрацюємо з українськими спеціалістами у сфері психічного здоров’я вже кілька років. Ми побачили, що це середовище потребує підтримки і не йдеться лише про експертну допомогу, а якісь системні рішення”,- повідомив керівник клініки психіатрії, бойового стресу і психотравматології військового медичного інституту у Варшаві Радослав Творус.

Він повідомив, що проєкт враховуватиме висновки з лікування польських ветеранів, які побували в місіях в Афганістані та Іраку, а також досвід з організації попередніх курсів, організованих у шпиталі для українських спеціалістів.

Творус підкреслив, що в Україні є багато психологів і центрів реабілітації, але не вистачає єдності дій, спостерігається дефіцит обміну інформацією та різниця у рівні компетентності.

Фото: mil.gov.ua