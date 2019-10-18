Благодійний проєкт допоможе повернути зір ветеранам АТО/ООС

Благодійний проєкт “100 очей” допоможе ветеранам АТО/ООС, які дістали травми очей, повернути зір.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства у справах ветеранів у Facebook.

"Всеукраїнський проєкт «100 Очей» — це проведення безкоштовних операцій чинним військовослужбовцям та ветеранам з діагнозом "травматична катаракта", що виникає при травмуванні кришталика ока під час проникного поранення очного яблука", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що ініціатива спрямована виключно на учасників АТО та ООС, які захищали або продовжують захищати територіальну цілісність, мир та спокій на Сході України — передусім для тих, хто не в змозі оплатити діагностування та оперативне втручання.

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Як зазначається, проблема катаракти у військових дуже поширена, адже вона виникає у 90 відсотків випадків контузій. Кришталик ока тьмяніє, через це погіршується зір одразу або згодом, тож вилікувати таку травму медикаментами неможливо. Єдиний вихід — замінити кришталик на спеціальну інтраокулярну лінзу.

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Організатори підкреслюють, що самі операції проводяться в Києві, але діагностику можна пройти у філіях офтальмологічної клініки “Новий зір”, також в Одесі.