Росія готує війська до широкомасштабної агресії проти України - Генштаб

Російська Федерація готується до проведення широкомасштабної воєнної агресії проти України не лише по лінії зіткнення, а по всій лінії кордону.

Про це заявив начальник Головного управління підготовки, заступник начальника Генштабу Збройних сил України Олексій Таран в інтерв'ю виданню Тиждень.

“Росія готується до проведення широкомасштабної воєнної агресії. Ці плани цілком очевидні. ЗСУ, відповідно, готуються до відсічі збройній агресії по всьому кордону України. Це стосується не лише лінії зіткнення, а й інших районів, починаючи з кордону з Білоруссю і далі поблизу Криму та Бессарабії. На сьогодні ми маємо достатню кількість підготовлених органів управління, які здатні планувати та керувати військами на цих важливих напрямках”, - наголосив Таран.

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Він зазначив, що на початку агресії Україна мала лише чотири батальйонно-тактичні групи в ЗСУ, які на той момент були більш-менш готові до виконання завдань, решта сил перебувала в пунктах постійної дислокації і вважалася обмежено готовою або зовсім неготовою.

На сьогодні ЗСУ має готовими до виконання завдань за призначенням майже весь бойовий склад армії, запевнив Таран.

“Можемо порівняти ситуацію у 2014-му й тепер: 5 тактичних груп тоді й 17 бойових бригад у Сухопутних військах, 5 у ДШВ і 2 повноцінні бригади морських піхотинців сьогодні”, - повідомив начальник управління.

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Як повідомлялося, 1 жовтня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися, зокрема, про початок із 7 жовтня розведення сил і засобів біля Золотого і Петрівського на Донбасі. Однак, як повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, це розведення було відкладено через обстріли з боку бойовиків.

Своєю чергою у Кремлі заявили, що не можуть гарантувати відведення бойовиків у рамках процесу розведення сил.