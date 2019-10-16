Окупанти на Донбасі продовжують зривати перемир’я — "гарячі точки"

Російські окупанти від початку доби 14 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із зенітної установки, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі біля Лебединського, двічі поблизу Водяного, тричі біля Авдіївки, двічі у районі Пісків, а також поблизу Новомихайлівки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили 4 обстріли по українських позиціях: біля Золотого, неподалік Зайцевого, біля Луганського та неподалік Новозванівки.

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"Впродовж поточної доби внаслідок обстрілів втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - поінформували в штабі.

Як повідомлялося, минулої доби, 15 жовтня, окупанти 26 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців загинули, четверо - зазнали поранень, а ще один військовий - бойове травмування.

Фото: Анна Чапала