Окупанти продовжують обмежувати роботу місії ОБСЄ на Донбасі

На окупованому Донбасі 14 жовтня патрулям СММ ОБСЄ відмовили в пересуванні відразу на кількох блокпостах російських збройних формувань.

Про це повідомляється в опублікованому 15 жовтня щоденному звіті СММ ОБСЄ.

"На блокпості на захід від н. п. Безіменне (непідконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька) два озброєні члени збройних формувань не дозволили патрулю місії проїхати, посилаючись на "накази командирів". Перебуваючи на блокпосту, команда СММ не бачила переміщення транспортних засобів через блокпост у жодному напрямку", - йдеться у звіті.

Крім того, на блокпості на північ від н. п. Заїченко (непідконтрольний урядові, 93 км на південь від Донецька) двоє озброєних членів російських збройних формувань відмовили команді СММ у проїзді в напрямку Саханки (непідконтрольна урядові, 97 км на південь від Донецька), посилаючись на "бойові дії у цьому районі" і "безпеку патруля".

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На блокпості на північній околиці Новоазовська (непідконтрольний урядові, 102 км на південний схід від Донецька) двоє озброєних бойовиків також відмовили патрулю місії у проїзді, посилаючись на "проведення операції у цьому районі".

"У пункті пропуску поблизу н. п. Ізварине (непідконтрольний урядові, 52 км на південний схід від Луганська) член збройних формувань сказав патрулю місії залишити цей район",- повідомили спостерігачі.

Окрім того, у понеділок була затримка на блокпості на північній околиці н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька), де один з бойовиків дозволив спостерігачам проїхати тільки після 20 хвилин очікування.

Фото: ОБСЄ