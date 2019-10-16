На Донеччині спостерігачі зафіксували за добу 325 вибухів

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала у понеділок 325 вибухів у Донецькій області та шість - на Луганщині.

Про це повідомляється в опублікованому 15 жовтня щоденному звіті СММ ОБСЄ.

"У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (близько 325), якщо порівнювати з попередньою добою (76 вибухів)", - ідеться у повідомленні.

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Зазначається, що більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північ від Широкиного (підконтрольне урядові, 100 км на південь від Донецька), на захід, північний захід і південно-південний схід від Горлівки (непідконтрольна урядові, 39 км на північний схід від Донецька), а також у районах на південний схід, південний захід і західно-південний захід від Світлодарська (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька).

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"У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (6), якщо порівнювати з попередньою добою (1 вибух)", - указується в повідомленні.

Більшість порушень режиму припинення вогню, в тому числі більшість вибухів, зафіксовано в районах на південь від Попасної (підконтрольна урядові, 69 км на захід від Луганська).