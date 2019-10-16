На Донеччині спостерігачі зафіксували за добу 325 вибухів
Про це повідомляється в опублікованому 15 жовтня щоденному звіті СММ ОБСЄ.
"У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (близько 325), якщо порівнювати з попередньою добою (76 вибухів)", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північ від Широкиного (підконтрольне урядові, 100 км на південь від Донецька), на захід, північний захід і південно-південний схід від Горлівки (непідконтрольна урядові, 39 км на північний схід від Донецька), а також у районах на південний схід, південний захід і західно-південний захід від Світлодарська (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька).
"У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (6), якщо порівнювати з попередньою добою (1 вибух)", - указується в повідомленні.
Більшість порушень режиму припинення вогню, в тому числі більшість вибухів, зафіксовано в районах на південь від Попасної (підконтрольна урядові, 69 км на захід від Луганська).