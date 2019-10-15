На Донбасі від куль снайпера загинули двоє українських бійців

Внаслідок дій ворожих снайперів у вівторок, 15 жовтня, загинуло двоє українських бійців.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Впродовж поточної доби в результаті підступних дій снайперів два військовослужбовці Об'єднаних сил загинули. Ще один військовий дістав поранення", - йдеться у вечірньому зведенні.

За даними штабу, з початку доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил. Поблизу Опитного бойовики вели вогонь з напрямку Спартака з мінометів калібру 82 мм; неподалік Новотроїцького з напрямку Докучаївська – з автоматичного гранатомета та великокаліберних кулеметів; біля Лебединського з напрямку Ужівки – зі станкових протитанкових гранатометів.

Позиції ОС поблизу Павлополя та біля Мар'їнки були обстріляні з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; неподалік Пищевика з напрямку Верхньошироківського – зі стрілецької зброї та СПГ; біля Авдіївки з напрямку Спартака – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 обстріли українських позицій. Двічі окупанти відкривали вогонь по українських військових біля Золотого, з напрямків Первомайська та Золотого-5 – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів. Крім того, позиції біля Новолуганського з напрямку Доломітного бойовики обстріляли з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.