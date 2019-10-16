На Донбасі окупанти гатять із заборонених мінометів, двоє бійців загинули

Збройні формування Російської Федерації та її найманці за минулу добу 26 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Відзначається також активність ворожих снайперів", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 20 обстрілів: п'ять разів поблизу Мар'їнки – з мінометів калібру 82 мм гранатометів різних систем та стрілецької зброї; тричі неподалік Авдіївки – з гранатометів і стрілецької зброї, зокрема й великокаліберних кулеметів; тричі біля Водяного на Приазов'ї – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; двічі у районі Новогнатівки – з озброєння БМП-1 та гранатометів; біля Опитного – з міномета калібру 82 мм; двічі неподалік Павлополя – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; двічі біля Новотроїцького – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поблизу Пищевика – з протитанкових гранатометів і стрілецької зброї; біля Лебединського – зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив шість обстрілів: поблизу Новолуганського – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; двічі неподалік Луганського – зі станкових протитанкових гранатометів, РПГ та великокаліберних кулеметів; двічі в районі Золотого – з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; біля Травневого – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

За минулу добу внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, четверо – отримали поранення, а ще один військовий – бойове травмування.

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З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріли: двічі неподалік Лебединського – з мінометів калібру 120 та 82 мм і гранатометів різних систем; двічіпоблизу Водяного – з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-1, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" на цей час ворожої вогневої активності не зафіксовано.

Впродовж поточної доби внаслідок ворожих обстрілів жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.