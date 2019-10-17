Окупанти обстріляли зі 120-мм мінометів Водяне

Російські окупаційні війська напередодні обстріляли східну частину населеного пункту Водяне, використовуючи заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“16 жовтня 2019 року у період з 01.25 до 01.40 з боку НЗФ РФ у напрямку Пікузи – Водяне здійснено обстріл мінометом калібру 120 мм східної частини населеного пункту Водяне. З 12.00 до 16.30 16.10.2019 року мобільною групою української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін за фактом обстрілу населеного пункту Водяне Волноваського району Донецької області здійснено фотофіксацію”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, мобільною групою зафіксовано та підтверджено факт здійснення обстрілу із застосуванням мінометів згаданого калібру в східній частині Водяного. Внаслідок обстрілу постраждалих осіб немає, повідомили в штабі.