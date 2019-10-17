Warrior Watcher-2019: у Миколаєві стартували перші українсько-британські навчання

У Миколаєві розпочались перші українсько-британські військові навчання Warrior Watcher - 2019, формат яких розроблено з урахуванням сучасних викликів та загроз у безпеці.

Про це повідомили у пресцентрі Командування Військово-Морських Сил ЗСУ.

«В Миколаєві відповідно до Плану заходів міжнародного співробітництва Міністерства оборони України та Збройних Сил України на 2019 рік розпочались перші українсько-британські навчання Warrior Watcher - 2019. Вони проходять за участі представників Військово-Морських Сил ЗСУ, Повітряних Сил ЗСУ та Збройних Сил Великої Британії», - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, основна мета навчань – ознайомлення з теоретичними основами планування та оцінки ризиків захисту аеродромів і критичних об’єктів інфраструктури за стандартами НАТО, підвищення рівня взаємосумісності між підрозділами Збройних Сил України та підрозділами охорони Королівських Військово-Повітряних Сил Великої Британії.

Українські військові у складі підрозділів морської піхоти, морської авіації та підрозділів Повітряних Сил Збройних Сил України під керівництвом британських інструкторів перейматимуть досвід провідних країн щодо впровадження стандартів Північноатлантичного Альянсу.

Навчання триватимуть протягом дев’яти днів.

Фото: ВМС ЗСУ