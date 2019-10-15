У Збройних Силах України відкрили водолазну школу

Водолазна школа, створена у Військово-Морських силах Збройних сил України, розпочала роботу.

Про це повідомляє Міноборони.

"Нещодавно у ВМС було створено свою водолазну школу, котра готує відповідних спеціалістів як для власних потреб, так і для відповідних підрозділів інших силових відомств. У перспективі — підготовка цивільних спеціалістів. Наразі здійснено перший набір слухачів, котрі на даний час проходять теоретичну частину підготовки", - йдеться у повідомленні.

Опанування базового курсу триватиме протягом 8 тижнів. Як і сам набір кандидатів, так і кожен етап навчання, має контрольний елемент та певну кількість відпрацьованих хвилин під водою. У подальшому заплановані й інші різновиди водолазної підготовки.

Необхідне обладнання для навчання — є, зазначили в Міноборони. Суттєвою перевагою при підготовці слухачів водолазної школи у скорому часі стане збудований навчально-водолазний комплекс.