У Збройних Силах України відкрили водолазну школу
Про це повідомляє Міноборони.
"Нещодавно у ВМС було створено свою водолазну школу, котра готує відповідних спеціалістів як для власних потреб, так і для відповідних підрозділів інших силових відомств. У перспективі — підготовка цивільних спеціалістів. Наразі здійснено перший набір слухачів, котрі на даний час проходять теоретичну частину підготовки", - йдеться у повідомленні.
Опанування базового курсу триватиме протягом 8 тижнів. Як і сам набір кандидатів, так і кожен етап навчання, має контрольний елемент та певну кількість відпрацьованих хвилин під водою. У подальшому заплановані й інші різновиди водолазної підготовки.
Необхідне обладнання для навчання — є, зазначили в Міноборони. Суттєвою перевагою при підготовці слухачів водолазної школи у скорому часі стане збудований навчально-водолазний комплекс.