В ОП заявляють, що відведення військ у Золотому відкладається
Як передає Громадське, про це заявив заступник голови ОПУ Юрій Костюк.
«Що стосується розведення, абсолютно зрозумілі острахи. Більше того, я хочу сказати, що наразі це питання (розведення - ред.) є відкладене, щоби воно відбулося, потрібні певні умови, має бути стале припинення вогню певну кількість днів, якого не відбулося», - розповів Костюк.
Він також наголосив, що у Станиці Луганській, де сили вже розвели, є українська поліція та інші правоохоронці, тому не можна говорити, що після відведення ніхто не буде забезпечувати безпеку місцевих жителів.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна погодила текст "формули Штайнмаєра" та домовилася про розведення сил біля Золотого й Петрівського.
За словами Президента, формула передбачає ухвалення в Україні тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який стане постійним за умови, якщо ОБСЄ визнає місцеві вибори на цих територіях демократичними.
Як заявив Зеленський, у новому законі не буде перетнуто жодної "червоної лінії" й "не буде ніколи ніякої капітуляції".
Водночас низка українських партій, активісти та громадські діячі виступили з різкою критикою можливості підписання "формули Штайнмаєра". Вони вважають, що спочатку має бути виконана безпекова частина Мінських угод. Тобто, виведення військ і контроль над кордоном мають передувати виборам і обговоренню статусу Донбасу.
Масові акції проти "формули Штайнмаєра" відбулися у Києві та в регіонах 1 і 6 жовтня.