В ОП заявляють, що відведення військ у Золотому відкладається

В Офісі Президента зазначають, що відведення сил у Золотому на Луганщині неможливе без сталого припинення вогню, тому це питання відкладено.

Як передає Громадське, про це заявив заступник голови ОПУ Юрій Костюк.

«Що стосується розведення, абсолютно зрозумілі острахи. Більше того, я хочу сказати, що наразі це питання (розведення - ред.) є відкладене, щоби воно відбулося, потрібні певні умови, має бути стале припинення вогню певну кількість днів, якого не відбулося», - розповів Костюк.

Він також наголосив, що у Станиці Луганській, де сили вже розвели, є українська поліція та інші правоохоронці, тому не можна говорити, що після відведення ніхто не буде забезпечувати безпеку місцевих жителів.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна погодила текст "формули Штайнмаєра" та домовилася про розведення сил біля Золотого й Петрівського.

За словами Президента, формула передбачає ухвалення в Україні тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який стане постійним за умови, якщо ОБСЄ визнає місцеві вибори на цих територіях демократичними.

Як заявив Зеленський, у новому законі не буде перетнуто жодної "червоної лінії" й "не буде ніколи ніякої капітуляції".

Водночас низка українських партій, активісти та громадські діячі виступили з різкою критикою можливості підписання "формули Штайнмаєра". Вони вважають, що спочатку має бути виконана безпекова частина Мінських угод. Тобто, виведення військ і контроль над кордоном мають передувати виборам і обговоренню статусу Донбасу.

Масові акції проти "формули Штайнмаєра" відбулися у Києві та в регіонах 1 і 6 жовтня.