За ведення війни проти України до відповідальності притягнули 110 осіб, з них 68 росіян

За розв’язання і ведення агресивної війни проти України та пособництво у вчиненні цих дій до кримінальної відповідальності притягнуто 110 осіб.

Про це інформує пресслужба ГПУ.

"За розв’язання і ведення агресивної війни проти України та пособництво у вчиненні цих дій до кримінальної відповідальності притягнуто 110 осіб, у тому числі 68 громадян РФ, серед яких 21 високопосадовець (міністр оборони РФ та два його заступники, начальник Генштабу ЗС РФ і його перший заступник, радник Президента РФ, колишній повноважний представник Президента РФ в “Кримському федеральному окрузі”), 18 генералів та адміралів із числа вищого командного складу ЗС РФ, Голова та 18 суддів Конституційного Суду РФ", - йдеться у повідомленні.

Водночас за результатами досудового розслідування кримінальних проваджень такої категорії до суду направлено 48 обвинувальних актів щодо 51 особи, у тому числі 22 громадян РФ.

"Вироками судів 34 особи засуджено, з них 12 громадян РФ. Інші 59 осіб (46 громадян Російської Федерації) перебувають у розшуку. Судом надано дозвіл на їх затримання", - поінформували у ГПУ.