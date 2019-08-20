Тортури та катування: ГПУ встановила 3500 осіб, що незаконно утримувалися у "Л/ДНР"

На окупованих територіях Донецької і Луганської областей окупанти незаконно утримували понад 3500 осіб.

Про це інформує пресслужба ГПУ.

"На сьогодні встановлено понад 3500 осіб, з них близько 1700 цивільних осіб, 1800 військовослужбовців, які незаконно утримувалися у полоні і піддавалися тортурам, катуванню та нелюдському поводженню", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, за здобутими слідством доказами, впродовж 2014–2018 років бойовиками збройних груп терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» на окупованих територіях Донецької і Луганської областей було утворено 160 місць незаконного утримання в умовах позбавлення волі полонених українських військовослужбовців та цивільних осіб, у тому числі журналістів і волонтерів, що мало масовий характер.

Так, 94 таких місць було утворено в Донецькій області та 66 – в Луганській області.

Так, в окремих місцях зі створеною системою охорони, конвоювання та примусового виконання ув’язненими важких робіт незалежно від статі одночасно утримувалося від 200 до 300 осіб.

"У переважній більшості випадків місця утримання осіб не були належним чином пристосовані до цього. Так, полонені були вимушені спати на підлозі або на дерев’яних полицях, вкривалися різним ганчір’ям, приміщення, де вони перебували, не обігрівались та перебували в антисанітарному стані", - поінформували у ГПУ.

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Уточнюється, що харчування полонених здійснювалось мізерними порціями раз або двічі на день, справляння природніх потреб проводилося за встановленим конвоїрами графіком, полонених примушували виконувати різні господарські роботи (прибирання приміщень, розвантаження продуктів та боєприпасів, розбирання завалів, поховання загиблих учасників незаконних збройних формувань тощо).

За даними ГПУ, зазвичай місця утримання осіб були переповнені, а полонені змушені були спати по черзі; ставлення до полонених було нелюдським.

"Так, характерним для учасників незаконних збройних формувань було умисне спричинення серйозних тілесних ушкоджень цивільним особам і військовослужбовцям як під час захоплення їх у полон, так і на початку терміну перебування у місцях, що використовувались для утримання полонених", - поінформували у ГПУ.