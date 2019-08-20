Окупанти продовжують перешкоджати роботі ОБСЄ на Донбасі

На окупованих територіях Донбасу доступ спостерігачів ОБСЄ до окремих районів залишається обмеженим.

Про це йдеться в опублікованому в понеділок звіті СММ ОБСЄ в Україні.

"17 серпня на блокпості збройних формувань неподалік н. п. Кремінець (непідконтрольний урядові, 16 км на південний захід від Донецька) троє озброєних членів збройних формувань поводилися агресивно в бік команди СММ, викрикуючи в бік спостерігачів та демонструючи свою зброю, а згодом не пропустили патруль місії через блокпост. Вони сказали спостерігачам звертатися з питаннями до керівництва збройних формувань", - йдеться у звіті.

Крім того, 17 серпня двоє бойовиків відмовили патрулю місії у проїзді через блокпост приблизно за 600 м на північ від н. п. Заїченко (непідконтрольний урядові, 26 км на північний схід від Маріуполя) на захід у напрямку н. п. Пікузи (непідконтрольний урядові, 23 км на північний схід від Маріуполя), а також на південь у напрямку н. п. Саханка (непідконтрольний урядові, 24 км на північний схід від Маріуполя), "посилаючись на проведення в цьому районі робіт із розмінування".

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Також 17 серпня на блокпості на захід від н. п. Верхньошироківське (непідконтрольний урядові, 29 км на північний схід від Маріуполя) бойовик російських окупаційних військ відмовив патрулю місії у проїзді до непідконтрольних урядові районів.

"18 серпня у двох випадках на блокпості західніше Верхньошироківського двоє озброєних членів збройних формувань відмовили команді місії у проїзді до непідконтрольних урядові районів. У першому випадку вони посилалися на "накази від органів влади з міркувань безпеки", а в другому — на "інженерні роботи в цьому районі", - повідомили в СММ ОБСЄ.