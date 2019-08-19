Полторак та Хомчак зустрілися зі стратегічними радниками НАТО

Міністр оборони України Степан Полторак та начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак зустрілись зі стратегічними радниками високого рівня, які представляють держави-члени НАТО.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Міністр оборони України Степан Полторак разом з начальником Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком провели зустріч зі стратегічними радниками високого рівня від держав-членів НАТО”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, сторони обговорили досягнення оборонної реформи України та необхідність подальшого розвитку та реформування оборонного відомства та ЗСУ для досягнення сумісності з НАТО.

Міністр оборони Степан Полторак наголосив на тому, що багато зроблено за останні роки, враховуючи відкриту збройну агресію Російської Федерації на Сході країни.

“Потрібно далі розвивати сектор безпеки та оборони, правильно оцінювати наявні загрози та власні спроможності”, - цитує міністра пресслужба.

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Він висловив слова вдячності стратегічним радникам за послідовну та ефективну співпрацю у реформуванні оборонного відомства, а також за підтримку України у нелегкі часи.

Фото: www.mil.gov.ua