Окупанти вже роздали своє громадянство 25 тис. осіб в ОРДЛО

В Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації понад 60 тис. жителів ОРДЛО подали заявки на отримання російського громадянства, отримали його вже понад 25 тис.

Про це заявила керівник Головного управління з питань міграції МВС РФ Валентина Казакова, передає інформагентство ТАСС.

"На сьогодні мешканці окупованих територій Луганської та Донецької областей подали понад 60 тис. заяв на отримання російських паспортів", - зазначила чиновниця російського відомства.

За її словами, з зазначених громадян громадянство РФ отримали вже понад 25 тис. осіб.

Казакова також додала, що в МВС Росії мають намір збільшити штатну чисельність міграційних підрозділів "через наплив охочих отримати російське громадянство".

Нагадаємо: 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким спрощується процедура отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей. З 3 травня відповідальні органи РФ почали приймати відповідні заяви.