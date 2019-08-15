ОБСЄ: Бойовики мінометним вогнем пошкодили будинки у Верхньошироківському

В окупованому Верхньошироківському під Маріуполем 12 серпня СММ ОБСЄ зафіксувала пошкодження в результаті мінометного вогню п'яти житлових будинків, біля яких були обладнані мінометні позиції незаконних збройних формувань.

Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 19:30 13 серпня 2019 року.

"12 серпня БПЛА СММ малого радіуса дії зафіксував 3 свіжі вирви на вул. Зоряній, що знаходиться на північній околиці н. п. Верхньошироківське (кол. Октябр; непідконтрольний урядові, 29 км на північний схід від Маріуполя). За оцінкою, вони утворилися нещодавно в результаті розриву мінометних мін (невизначеного калібру). Крім того, БПЛА СММ зафіксував щонайменше 18 вирв у полі орієнтовно за 100 м на північний захід від вищезазначених вирв", - йдеться у звіті.

За оцінкою, вони утворилися нещодавно в результаті влучання 120-мм мінометних мін.

"Усі вирви були орієнтовно за 30 м на північ від житлових будинків. Орієнтовно за 100 м та 200 м на південний схід та південний захід від вищезазначених вирв, у двох житлових будинках БПЛА також зафіксував по одній пробоїні (діаметром орієнтовно 1 м) зі східної сторони дахів, а також пошкодження (зокрема відсутні покрівельні плити у першому будинку, а також 6 вибитих вікон та уламки віконних рам, що лежали на землі навколо другого будинку). БПЛА СММ малого радіуса дії виявив 2 ймовірні підземні бліндажі та 5 траншей, що поєднували мінометні позиції орієнтовно за 20 м на південь від вищезазначених вирв. За оцінкою, вони належали збройним формуванням", - повідомили в СММ.

Безпілотник також зафіксував ящики з боєприпасами поміж двох сусідніх будинків.

Читайте також: ОБСЄ знову втратила безпілотник на окупованому Донбасі

У результаті пошкоджень будинки ніхто з цивільних осіб не постраждав.

"Спостерігачі бачили, що декілька будинків на вул. Зоряній, були зайняті членами збройних формувань", - додали в Місії ОБСЄ.