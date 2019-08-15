ОБСЄ знову зафіксувала "Гради" і танки на окупованому Донбасі

СММ ОБСЄ 12 серпня знову зафіксувала 8 реактивних систем залпового вогню "Град" біля н. п. Садовий на окупованій Луганщині.

Крім того, було виявлено танк у житловому районі на східній околиці окупованої Новогригорівки на схід від Донецька, а також десятки одиниць броньованої техніки на полігонах, розміщених в порушення Мінських домовленостей.

Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 19:30 13 серпня 2019 року.

"12 серпня БПЛА СММ дальнього радіуса дії знову виявив 8 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) біля н. п. Садовий (57 км на південний захід від Луганська). БПЛА СММ малого радіуса дії виявив 1 танк (Т-64) у житловому районі на східній околиці н. п. Новогригорівка (61 км на північний схід від Донецька)", - йдеться у звіті у розділі "Озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення".

На окупованому Донбасі також знову було виявлено озброєння, "розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння".

"11 серпня на основі доступних СММ даних повітряного спостереження виявлено наявність 18 танків та 4 зенітних ракетних комплексів (невстановленого типу) на полігоні біля н. п. Бугаївка (37 км на південний захід від Луганська)", - повідомили в Місії.

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Крім того, у тому ж районі на основі даних повітряного спостереження було зафіксовано "наявність 63 бойових броньованих машин". Ще на полігоні біля Бугаївки було виявлено "18 самохідних гаубиць чи мінометів та 29 буксируваних гаубиць чи мінометів".