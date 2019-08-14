Донбас: окупанти 13 разів стріляли із кулеметів та гранатометів по позиціях ЗСУ

13 серпня збройні формування РФ та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“Ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив дванадцять обстрілів:

неподалік Талаківки – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

двічі в районі Водяного – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

поблизу Гнутового – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

в районі Новогнатівки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

двічі поблизу Новотроїцького – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;

поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї;

неподалік Лебединського – зі стрілецької зброї;

поблизу Павлополя – зі стрілецької зброї;

неподалік Новогнатівки – зі стрілецької зброї;

поблизу Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил:

в районі Південного - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Втрат з нашого боку не зафіксовано.

Від початку поточної доби збройні формування РФ та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 1 обстріл:

поблизу Пісків – зі стрілецької зброї.

Фото: ООС