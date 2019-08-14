Донбас: окупанти 13 разів стріляли із кулеметів та гранатометів по позиціях ЗСУ
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
“Ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив дванадцять обстрілів:
неподалік Талаківки – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
двічі в районі Водяного – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
поблизу Гнутового – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
в районі Новогнатівки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
двічі поблизу Новотроїцького – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;
поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї;
неподалік Лебединського – зі стрілецької зброї;
поблизу Павлополя – зі стрілецької зброї;
неподалік Новогнатівки – зі стрілецької зброї;
поблизу Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил:
в районі Південного - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Втрат з нашого боку не зафіксовано.
Від початку поточної доби збройні формування РФ та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 1 обстріл:
поблизу Пісків – зі стрілецької зброї.
Фото: ООС