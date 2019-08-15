ОБСЄ знову втратила безпілотник на окупованому Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ втратила поблизу н.п. Обозне на окупованій Луганщині безпілотний літальний апарат (БПЛА) малого радіуса дії в результаті вогню зі стрілецької зброї.

Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 19:30 13 серпня.

"Здійснюючи політ БПЛА СММ малого радіуса дії на північній околиці н. п. Обозне (непідконтрольний урядові, 18 км на північ від Луганська) члени патруля чули 3 черги зі стрілецької зброї на відстані орієнтовно 3 км на північ. За їхньою оцінкою, вогонь вівся у напрямку БПЛА, що пролітав орієнтовно за 3 км на північ від позиції патруля. Команда Місії втратила керування БПЛА та не змогла повернути його", - йдеться у звіті.

Також повідомляється про два обстріли безпілотників на лінії зіткнення.

"Перебуваючи за 2 км на північ від н. п. Гнутове (підконтрольний урядові, 20 км на північний схід від Маріуполя), здійснюючи політ БПЛА СММ малого радіуса дії, члени патруля Місії чули щонайменше 12 черг та численні постріли зі стрілецької зброї орієнтовно за 3,4 км на схід. За оцінкою Місії, вогонь вівся у напрямку БПЛА, що пролітав орієнтовно за 3,4 км на схід від місця розташування патруля (між позиціями Збройних сил України та позиціями збройних формувань). Команда СММ безнапасно приземлила БПЛА та залишила цей район", - повідомили у Місії.

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Інший обстріл стався на східній околиці н.п. Талаківка (підконтрольний урядові, 17 км на північний схід від Маріуполя): "Здійснюючи політ БПЛА СММ малого радіуса дії, спостерігачі чули 7 черг та численні постріли зі стрілецької зброї орієнтовно за 2 км на схід. За оцінкою, вогонь вівся в напрямку БПЛА, що пролітав орієнтовно за 2 км на схід від позиції патруля. Команда СММ благополучно приземлила БПЛА та залишила цей район".

Також повідомляється про те, що міні-БПЛА СММ двічі зазнавав дії перешкод сигналу (за оцінкою, ймовірно внаслідок глушіння), здійснюючи польоти поблизу окупованого Донецька.