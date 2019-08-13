Українсько-турецьке підприємство вже має 4 оборонні проєкти - Букін

"Логіка такої співпраці наступна. Якщо в загальному, без розголошення деталей, у нас є якийсь вид озброєння, у турецької сторони є багато напрацювань в електроніці. Ми беремо наш зразок, турецька сторона надає сучасні системи електронні. Ми створюємо новий продукт. У нас в роботі вже є чотири такі проєкти", - розповів Букін.

За його словами, виробничі площі будуть розміщені в Туреччині, а перші проєкти реалізуватимуться у сфері створення високоточної зброї.

"Створюючи це спільне підприємство, ми бачимо конкретну перспективу в конкретних кейсах. В першу чергу це протитанкові системи та кероване озброєння. Це будуть нові зразки спільного українсько-турецького виробництва, у цих продуктів буде велика конкурентна здатність", - сказав гендиректор Укроборонпрому.

Перспектива співпраці в цьому проєкті – забезпечення потреб Збройних сил України та Туреччини, а також експорт на ринки третіх країн.

"Це підприємство створюється саме для спільної розробки нових видів озброєння та військової техніки, постачання їх Збройним силам України та Туреччини, в першу чергу, та на експорт… Це взагалі перше спільне підприємство Укроборонпрому з іноземними партнерами. Це повноцінна військова компанія з паритетною участю двох сторін", - пояснив Букін.

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Як повідомляв Укрінформ, держкомпанія "Укрспецекспорт", що входить до складу Укроборонпрому, та турецька компанія Baykar Defence, яка є одним із провідних виробників безпілотників, створили спільне підприємство у сфері високоточної зброї та аерокосмічних технологій. Угоду про це було пдіписано в ході візиту Президента України Володимира Зеленського до Туреччини.