Окупанти на Донбасі активізували поширення фейків про ЗСУ - Міноборони

Окупаційні адміністрації на Донбасі активізували поширення серед місцевого населення фейкових новин про ЗСУ, в тому числі про те, ніби українське військо готується до наступу.

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки МО.

“Російські окупаційні адміністрації активізували заходи з формування антиукраїнських настроїв серед населення тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, зросла кількість поширення провокаційних заяв та фейкових повідомлень про діяльність ЗС України”, - розповів Гуцуляк.

За його словами, для виправдання власних порушень режиму припинення вогню та проведення позапланових мобілізаційних тренувань окупанти через підконтрольні пропагандистські ЗМІ розповсюджують неправдиву інформацію про начебто підготовку підрозділів Об’єднаних сил до наступальної операції.

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Водночас у з’єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ у постійній бойовій готовності утримуються чергові бронегрупи, командування яких здійснює вивчення нових маршрутів висування для забезпечення підтримки своїх передових підрозділів у разі загострення ситуації, наголосили в Міноборони.