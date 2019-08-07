СБУ прокоментувала “апетити” окупантів щодо Станиці та Щастя

Поява поблизу КПВВ «Станиця Луганська» «парламентарів» квазіреспубліки є продуманою, свідомою і цілеспрямованою провокацією з боку терористів та їхніх російських кураторів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

"Затримання Кобцевої та Дейнеги в нейтральній зоні стало б приводом для окупантів заявити про зрив Україною Мінських домовленостей і нібито порушення перемир’я", - йдеться у повідомленні.

У СБУ нагадали, що в Службі безпеки розслідуються кримінальні провадження стосовно вказаних учасників незаконних збройних формувань «ЛНР». "Особи, які посягнули на державний суверенітет, конституційний лад і територіальну цілісність України, відповідатимуть перед законом", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, новина про появу на підконтрольній Україні території на Луганщині представників терористичної організації "ЛНР" Владислава Дейнего і Ольги Кобцевої зʼявилась 6 серпня. Дейнего і Кобцева перетнули лінію розмежування у Станиці Луганській і на підконтрольній українському уряду території заявили, що мають право на контроль над Станицею Луганською та Щастям.

"Згідно з мінськими домовленостями, Станиця і Щастя наші", - заявили представники терористів.