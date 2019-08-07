Представники СЦКК та ОБСЄ вивчили ситуацію на ділянці розведення сил біля Петрівського

Представники української сторони СЦКК та СММ ОБСЄ в Україні обговорили шляхи подальшої взаємодії в зоні ООС та обмінялися оцінками безпекової ситуації в районі населеного пункту Петрівське.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“На Донеччині відбулася робоча зустріч керівника української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін полковника Олександра Борщевського з заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні паном Марком Етерінгтоном. Під час зустрічі сторони обмінялися оцінками безпекової ситуації на ділянці розведення сил та засобів №3, в районі населеного пункту Петрівське”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, сторони обговорили напрями стабілізації обстановки у згаданому районі, а також визначили шляхи подальшої взаємодії української сторони СЦКК та СММ ОБСЄ в Україні.