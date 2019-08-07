Представники СЦКК та ОБСЄ вивчили ситуацію на ділянці розведення сил біля Петрівського

Представники СЦКК та ОБСЄ вивчили ситуацію на ділянці розведення сил біля Петрівського

Укрінформ
Представники української сторони СЦКК та СММ ОБСЄ в Україні обговорили шляхи подальшої взаємодії в зоні ООС та обмінялися оцінками безпекової ситуації в районі населеного пункту Петрівське.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“На Донеччині відбулася робоча зустріч керівника української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін полковника Олександра Борщевського з заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні паном Марком Етерінгтоном. Під час зустрічі сторони обмінялися оцінками безпекової ситуації на ділянці розведення сил та засобів №3, в районі населеного пункту Петрівське”, - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, сторони обговорили напрями стабілізації обстановки у згаданому районі, а також визначили шляхи подальшої взаємодії української сторони СЦКК та СММ ОБСЄ в Україні.

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