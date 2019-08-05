У пунктах пропуску на Донбасі застрягли 200 авто

“Зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” – 30/40; “Мар’їнка” – 0/40; “Новотроїцьке” – 20/50; “Гнутове” – 10/10”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно.

За даними прикордонників, минулої доби пасажиро-транспортний потік мав тенденцію до зменшення. Загалом через КПВВ прослідувало 31,2 тисячі осіб та 4,4 тисячі транспортних засобів.

Як повідомлялось, у зв’язку з проведенням окупаційними збройними формуваннями заходів з розмінування на ТОТ біля зруйнованого автомобільного мосту через р. Сіверський Донець, командувачем Об’єднаних сил прийнято рішення про зміну режиму роботи КПВВ “Станиця-Луганська”. З 4 по 10 серпня КПВВ функціонуватиме до 18.00. Окрім того, громадян, які прямують на ТОТ України будуть пропускати до 17.30.

Фото: dpsu.gov.ua