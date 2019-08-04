Пункт пропуску "Станиця Луганська" тимчасово змінить графІк роботи

КПВВ «Станиця-Луганська» з 4 по 10 серпня функціонуватиме до 18.00.

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції Об’єднаних сил.

“За інформацією української сторони СЦКК, окупаційні збройні формування РФ з 4 по 10 серпня проводять заходи з розмінування на тимчасово окупованій території, біля зруйнованого автомобільного мосту через річку Сіверський Донець. У зазначений період представники окупаційної адміністрації пропуск через лінію розмежування будуть здійснювати до 18.00”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що командувачем Об’єднаних сил прийнято рішення про зміну режиму роботи КПВВ «Станиця-Луганська». Відтак, контрольний пункт функціонуватиме до 18.00. Окрім того, громадян, що прямують на тимчасово окуповану територію України, будуть пропускати до 17.30.

Після зазначеного часу в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця-Луганська» пропускні операції здійснюватись не будуть у зв’язку з вибухонебезпечністю робіт з розмінування та потенційною загрозою для життя та здоров’я цивільного населення. Командування Об’єднаних сил звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок”, - зазначають у пресцентрі штабу ООС.