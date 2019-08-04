СЦКК назвав причину, чому ремонт мосту в Станиці не розпочинається

Поки що немає можливості почати розмінування мосту в Станиці Луганській, яке передує його ремонту, через відсутність гарантій безпеки з боку незаконних збройних формувань.

Про це заявив керівник української сторони Спільного центру контролю та координації припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін полковник Олександр Борщевський, повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

“Полковник Олександр Борщевський наголосив, що існує розуміння з боку Спостережної місії ОБСЄ щодо вирішення цього питання. Але, на жаль, поки немає реальних підтверджень з боку російських окупаційних адміністрацій ОРЛО щодо початку цих робіт. Основна причина, чому не відбувається початок робіт з ремонту мосту – відсутність гарантій безпеки для наших фахівців з розмінування з боку незаконних збройних формувань. Відповідні запити по лінії ОБСЄ відправлені, але відповіді щодо отримання гарантій саме для наших фахівців і допуску їх до проведення робіт немає”, - ідеться у повідомленні.

Як інформують в ООС, керівник української сторони СЦКК, полковник Борщевський провів зустріч із заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марком Етерінгтоном щодо реалізації положень Мінських угод.

“Зі слів офіцера, насамперед необхідно розпочати роботу з розмінування територій. Піротехнічні роботи мають відбутись не тільки на прилеглих до КПВВ територіях, а й на ділянці біля зруйнованого мосту, щоби розпочати його ремонт”, - ідеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, учасники Тристоронньої контактної групи на зустрічі в Мінську 17 липня дійшли порозуміння щодо ремонту й експлуатації мосту в Станиці Луганській.

Згідно з досягнутими домовленостями сторони одночасно мають розпочати ремонт мосту: українська сторона відновить завалений проліт, а ОРЛО - покриття та огородження.

У середу, 31 липня, Тристороння контактна група домовилася про початок розмінування прилеглих до мосту в Станиці Луганській територій з 1 серпня.

За інформацією, оприлюдненою на сторінці операції Об’єднаних сил у Facebook, у період з 1 по 10 серпня 2019 року здійснюватиметься розмінування ділянок уздовж зруйнованого автомобільного мосту через річку Сіверський Донець на глибину 30 метрів з обох боків. Зокрема, на ранок 2 серпня вже обстежено 0,13 га території. Виявлено, вилучено та знешкоджено 31 вибухонебезпечний предмет.

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa