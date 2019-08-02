Розмінування у Станиці: біля мосту знайшли 31 міну

У період з 1 по 10 серпня 2019 року здійснюватиметься розмінування ділянок уздовж зруйнованого автомобільного мосту через річку Сіверський Донець на глибину 30 метрів з обох боків.

Інформація оприлюднена на сторінці Операції об’єднаних сил у Facebook.

«До виконання робіт залучені сили двох піротехнічних розрахунків ГУ ДСНС України в Луганській області. На цей період представники української сторони СЦКК отримали гарантії безпеки від представників тимчасово окупованої території Луганської області на обстеження ділянок території в районі зруйнованого мосту», - йдеться в повідомленні ООС.

Особовим складом піротехнічних розрахунків ДСНС, зосереджених у районі виконання завдань, виконуються роботи щодо розмінування ділянок на підконтрольній Україні території. Зокрема, вже обстежено 0,13 га території. Виявлено, вилучено та знешкоджено 31 вибухонебезпечний предмет.

Слід зазначити, що розмінування ділянки вздовж зруйнованого автомобільного мосту через річку Сіверський Донець учора ввечері на непідконтрольній території не були проведені.

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Це пов'язано з тим, що військовими формуваннями тимчасово окупованої території Луганської області не був наданий допуск піротехнічним групам ДСНС України на вказану ділянку території.