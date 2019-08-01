Українські сапери почали розмінування біля мосту у Станиці

Сапери Державної служби України з надзвичайних ситуацій у четвер, 1 серпня, розпочали розмінування території, прилеглої до зруйнованого мосту в районі пункту пропуску «Станиця Луганська».

Про це повідомила Станично-Луганська районна державна адміністрація на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні зранку сапери ДСНС приступили до розмінування території, прилеглої до зруйнованого мосту біля КПВВ "Станиця Луганська". Це наступний крок з нашого боку для ремонту моста”, - йдеться в повідомленні.

Сапери ДСНС почали розмінування території біля мосту в Станиці Луганській

Як повідомляв Укрінформ, учасники Тристоронньої контактної групи на зустрічі в Мінську 17 липня дійшли порозуміння щодо ремонту й експлуатації мосту в Станиці Луганській.

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Згідно з досягнутими домовленостями сторони одночасно мають розпочати ремонт мосту: українська сторона відновить завалений проліт, а ОРЛО - покриття та огородження.

У середу, 31 липня, Тристороння контактна група домовилася про початок розмінування прилеглих до мосту в Станиці Луганській територій з 1 серпня.