У Мінську домовилися про розмінування навколо мосту в Станиці

Режим тиші, запроваджений на Донбасі 21 липня 2019 року, в цілому зберігається, водночас домовленості щодо надання безпечного доступу СММ ОБСЄ на території “ОРДЛО” не виконуються.

Про це на сторінці Facebook повідомила прес-секретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер, інформуючи про підсумки засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську.

“Тристороння контактна група констатувала, що в цілому режим тиші, оголошений 21 липня 2019 року, зберігається. За цей період не було жертв серед мирних мешканців. Разом з тим не виконуються домовленості щодо надання безпечного доступу СММ ОБСЄ на території ОРДЛО”, - зазначила Оліфер.

За її словами, українська сторона надала свої пропозиції щодо ремонту мосту у Станиці Луганській. Крім того, досягнуто домовленості щодо початку розмінування прилеглих до мосту територій з 1 серпня ц.р.. “До початку ремонту на мосту має бути прибрано блокпост та символи квазіугруповань НЗФ ОРЛО, подальший демонтаж фортифікаційних споруд в районі Станиці Луганської повинен бути одночасним та дзеркальним”, - йдеться в повідомленні.

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За інформацією прес-секретаря, в гуманітарній підгрупі продовжують працювати над підтвердженням утримуваних осіб та готують все необхідне для подальшого звільнення людей. Активізовано роботу з пошуку зниклих безвісти: найближчим часом буде узгоджено алгоритми ідентифікації та передачі останків загиблих.

Оліфер також повідомила, що в підгрупі з соціально-економічних питань працюють над питаннями життєзабезпечення Донбасу.