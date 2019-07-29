Кучма взяв участь у нараді щодо відбудови мосту в Станиці

Керівник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма взяв участь у нараді під керівництвом віцепрем’єр-міністра Геннадія Зубка щодо обговорення проєкту відновлення мосту у районі КПВВ "Станиця Луганська".

Про це повідомила прессекретар Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

"Проєкт відновлення мосту у районі КПВВ "Станиця Луганська" обговорено на нараді під керівництвом віцепрем’єр-міністра України Геннадія Зубка, в якій взяли участь керівник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма, представники центральних відомств та місцевої влади", - написала Оліфер.

Вона нагадала, що 24-25 липня урядова робоча група дослідила стан моста у Станиці Луганській. Було розроблено варіанти технічного завдання на відновлення мостового переходу, надано доручення щодо визначення термінів, обсягів та джерел фінансування, узгоджено параметри плану-графіка робіт.

За інформацією Оліфер, місцева влада та будівельники готові працювати над відновленням мосту цілодобово, проте роботі має передувати розмінування прилеглих територій.

Як повідомляв Укрінформ, у липня Президент України Володимир Зеленський і президент Європейської ради Дональд Туск побували у районі розведення сил і засобів №1 в Станиці Луганській, де наголосив на необхідності відбудови зруйнованого мосту.

Учасники Тристоронньої контактної групи на зустрічі в Мінську 17 липня дійшли порозуміння щодо ремонту й експлуатації мосту в Станиці Луганській.

Згідно з досягнутими домовленостями сторони одночасно мають розпочати ремонт мосту: українська сторона відновить завалений проліт, а ОРЛО - покриття та огородження.

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Сторони також узяли зобов'язання не використовувати міст із військовою метою, для диверсійної діяльності, а також політичної.

Віцепрем'єр-міністр Геннадій Зубко поінформував, що для відновлення мосту у районі КПВВ "Станиця Луганська" створено спеціальну робочу групу за участю представників Мінінфраструктури, Укравтодору, Міноборони, МінТОТ, Мінрегіону, Держприкордонслужби, Луганської ВЦА, проєктних та експертних організацій.

За словами Зубка, напрацювання робочої групи мають бути готові до чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську, запланованої на 31 липня.

Фото: Дарка Оліфер, ФБ