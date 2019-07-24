Окупанти не пустили фахівців до зруйнованого мосту у Станиці

Окупанти не допустили фахівців до зруйнованого мосту в селищі Станиця Луганська на Луганщині.

Про це повідомляє Станично-Луганська районна державна адміністрація на своїй сторінці у Facebook.

“Окупанти не допустили спеціалістів, які були повинні провести обстеження зруйнованої частини мосту, задля прийняття рішення щодо її відновлення”, - йдеться в повідомленні.

За словами голови Станично-Луганської райдержадміністрації Юрія Золкіна, російська сторона, окупанти вчергове показали, що вони не мають бажання створювати відповідні умови для ремонту мосту.

"Прибули проєктувальників, фахівці, які мали оцінити всю ситуацію зі зруйнованим мостом для того, щоб підготувати відповідний проєкт. Як тільки проєктувальники спустилися до провалу, їх попередили, що це буде сприйнято як акт агресії, і людина, яка перебувала на протилежній стороні у військовій формі, заборонила далі просуватися", - сказав Золкін у відео, розміщеному райадміністрацією.

Як повідомлялося, Тристороння контактна група 17 липня домовилася про те, що сторони одночасно починають ремонт мосту в Станиці Луганській: українська сторона відновить завалений проліт мосту; ОРЛО відновить покриття та огородження.

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Також учасники ТКГ досягли домовленості про якнайшвидший початок спільного демонтажу фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської.

Вранці 24 липня українська сторона СЦКК заявила про готовність до демонтажу цих фортифікаційних споруд.