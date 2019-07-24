Ремонт мосту у Станиці приїхав знімати чоловік Скабєєвої

На демонтаж українських оборонних споруд поблизу знаменитого мосту приїхав один з найбільш відомих московських телепропагандистів Євген Попов.

Такий допис на своїй сторінці в Facebook зробив заступник керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко.

«Демонтаж бетонних споруд між КПВВ «Станиця Луганська» та зруйнованим мостом відбувається під пильним наглядом камери російського пропагандиста з каналу «Россия1» Євгена Попова. Більш відомого, як чоловік та партнер ведучої програми «60 минут» Ольги Скабєєвої», - написав Клименко.

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Він додав, що не знає, «яку оцінку надасть команда фейкотворців та провокаторів цій події, але буду слідкувати за інформацією. Просто цікаво, який негатив можна «вижати» з миротворчих ініціатив України».

Як уже повідомлялось, напередодні Українська сторона СЦКК заявила про готовність до демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення сил і засобів в районі населеного пункту Станиця Луганська.

Фото: Юрій Клименко/ФБ