СЦКК заявляє про готовність демонтувати фортифікації під Станицею

Українська сторона СЦКК заявляє про готовність до демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення сил і засобів в районі населеного пункту Станиця Луганська.

Про це з посиланням на українську сторону СЦКК повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

“Зокрема, сьогодні, 24 липня 2019 року, українська сторона готова розпочати демонтаж трьох фортифікаційних споруд, які розміщені вздовж дороги, між КПВВ «Станиця Луганська» та зруйнованим мостом через річку Сіверський Донець”, - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що відповідні роботи проводитимуться в рамках виконання існуючих домовленостей щодо розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської.

Водночас в СЦКК підкреслили, що виконання українською стороною відповідних зобов'язань можливо лише у випадку дотримання збройними формуваннями Російської Федерації та їх найманцями своїх зобов'язань з синхронного демонтажу фортифікаційних споруд на зазначеній ділянці.

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Як повідомлялося, Тристороння контактна група 17 липня домовилася про якнайшвидший початок спільного демонтажу фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської. Також учасники ТКГ досягли домовленості про те, що сторони одночасно починають ремонт мосту в Станиці Луганській: українська сторона відновить завалений проліт мосту; ОРЛО відновить покриття та огородження.