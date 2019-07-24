СЦКК заявляє про готовність демонтувати фортифікації під Станицею

СЦКК заявляє про готовність демонтувати фортифікації під Станицею

Укрінформ
Українська сторона СЦКК заявляє про готовність до демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення сил і засобів в районі населеного пункту Станиця Луганська.

Про це з посиланням на українську сторону СЦКК повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

“Зокрема, сьогодні, 24 липня 2019 року, українська сторона готова розпочати демонтаж трьох фортифікаційних споруд, які розміщені вздовж дороги, між КПВВ «Станиця Луганська» та зруйнованим мостом через річку Сіверський Донець”, - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що відповідні роботи проводитимуться в рамках виконання існуючих домовленостей щодо розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської.

Водночас в СЦКК підкреслили, що виконання українською стороною відповідних зобов'язань можливо лише у випадку дотримання збройними формуваннями Російської Федерації та їх найманцями своїх зобов'язань з синхронного демонтажу фортифікаційних споруд на зазначеній ділянці.

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Як повідомлялося, Тристороння контактна група 17 липня домовилася про якнайшвидший початок спільного демонтажу фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської. Також учасники ТКГ досягли домовленості про те, що сторони одночасно починають ремонт мосту в Станиці Луганській: українська сторона відновить завалений проліт мосту; ОРЛО відновить покриття та огородження.

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