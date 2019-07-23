Відновлення мосту у Станиці Луганській обговорюватимуть у Мінську 31 липня

Для відновлення мосту у районі КПВВ «Станиця Луганська» створено спеціальну робочу групу.

Про це написав віцепрем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко у Facebook.

"Створили спеціальну робочу групу з відновлення мосту у районі КПВВ "Станиця Луганська". До її складу увійдуть представники Мінінфраструктури, Укравтодору, Міноборони, МінТОТ, Мінрегіону, Держприкордонслужби, Луганської ВЦА, проєктних та експертних організацій", - написав Зубко.

Зазначається, що робоча група має максимально швидко розробити варіанти технічного завдання на відновлення мостового переходу і визначити терміни, обсяги та джерела фінансування.

Урядовець додав, що замовником робіт виступить Луганська ВЦА.

Крім того, необхідно визначити виконавців робіт – як проєктних, так і будівельних, і скласти план-графік робіт.

"Важливе завдання: ув’язати роботи з відновлення мосту з повноцінним функціонуванням КПВВ. Ключова позиція при цьому – забезпечення режиму тиші", - наголосив Зубко.

Читайте також: Очільник Луганщини підписав меморандум про співпрацю з ПРООН

За його словами, напрацювання робочої групи мають бути готові – до чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську, українську частину, яку очолює Леонід Кучма, і яка запланована на 31 липня.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський і президент Європейської ради Дональд Туск побували у районі розведення сил і засобів №1 в Станиці Луганській. Зеленський наголосив, що для відбудови зруйнованого мосту у Станиці Луганській потрібно, щоб інша сторона відсунула свої укріплення. За його словами, під час будівництва мосту людям забезпечать можливість перетину лінії розмежування.

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa